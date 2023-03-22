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23 минуты назад

Большунов и Терентьев завоевали золото в командном спринте на чемпионате России в Тюмени

Betassist

В Тюмени 22 марта прошёл розыгрыш очередного комплекта наград на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Лучшие лыжники страны выявляли победителя в командном спринте.

Большунов и Терентьев завоевали золото в командном спринте на чемпионате России
Фото: BetassistBetassist

Золотую медаль завоевала команда Архангельской области. Александр Терентьев и Александр Большунов пробежали дистанцию за 23 минуты 25,0 секунд. Второе места заняла первая команда Республики Татарстан, за которую выступали Антон Тимашов и Иван Горбунов. Они отстали от победителей на 1,4 секунды. Третий результат показали Иван Якимушкин и Евгений Белов, представляющие Тюменскую область.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
  1. Александр Терентьев и Александр Большунов (Архангельская область) — 23.25,0;
  2. Антон Тимашов и Иван Горбунов (Республика Татарстан — 1) — + 1,4 секунды;
  3. Иван Якимушкин и Евгений Белов (Тюменская область — 3) — +8,0.

Отметим, что несколькими минутами ранее победу в женском командном спринте одержали тюменские лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

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