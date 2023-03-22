Большунов и Терентьев завоевали золото в командном спринте на чемпионате России

В Тюмени 22 марта прошёл розыгрыш очередного комплекта наград на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Лучшие лыжники страны выявляли победителя в командном спринте.

Золотую медаль завоевала команда Архангельской области. Александр Терентьев и Александр Большунов пробежали дистанцию за 23 минуты 25,0 секунд. Второе места заняла первая команда Республики Татарстан, за которую выступали Антон Тимашов и Иван Горбунов. Они отстали от победителей на 1,4 секунды. Третий результат показали Иван Якимушкин и Евгений Белов, представляющие Тюменскую область.