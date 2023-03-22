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40 минут назад

FIS и IBU полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24

Sports.ru

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) введут полный запрет на применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24.

FIS и IBU полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж
Фото: Sports.ruSports.ru

IBU сообщает, что машина для выявления продуктов со фтором прошла удачные испытания на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В дальнейшем планируется проверять лыжи с помощью этого устройства на всех соревнованиях под эгидой IBU.

FIS планирует тестировать лыжи на соревнованиях уровня Кубка мира, взрослого и юниорского чемпионатов мира. На турнирах более низкого уровня будут проводиться выборочные проверки.

«Мы рады, что теперь можем ввести полный запрет на использование фтора на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении честности соревнований и минимизации негативного воздействия продукта на здоровье и окружающую среду», – сказал вице-президент FIS Роман Кумпост.

С сезона-2021/22 на соревнованиях под эгидой IBU и FIS было запрещено использование мазей с фторуглеродами C8.

Лыжный спорт,
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