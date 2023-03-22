Вяльбе провела награждение после женского командного спринта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе провела награждение призёров женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ведущий репортаж с соревнований, сообщил, что Вяльбе не вышла на награждение, не захотев вручать серебряную награду биатлонистке Екатериной Носковой.

Однако, как стало известно, глава ФЛГР всё же приняла участие в церемонии награждения, лично поздравив каждую из спортсменок, в том числе занявшую второе место биатлонистку.