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37 минут назад

Норвегия отказалась бойкотировать заседания FIS с участием россиян

Елена Прошина

Даже в случае присутствия на заседаниях Международной федерации лыжного спорта (FIS) представителей России и Белоруссии Норвегия все равно будет принимать участие в собраниях, сообщил менеджер по связям с общественностью норвежской Федерации Эспен Графф. Об этом пишет «Чемпионат».

Норвегия отказалась бойкотировать заседания FIS с участием россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Норвегия будет защищать интересы страны в международной повестке, поэтому считает важным присутствовать на заседаниях, несмотря на присутствие российской делегации. При этом Норвегия по-прежнему считает, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных состязаниях.

Ранее FIS сообщила, что рассмотрит вопрос о возвращении российских лыжников к международным стартам на следующем заседании, которое пройдет в конце мая.

Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований весной 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала международные федерации из-за политизации спорта.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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