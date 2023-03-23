Норвегия отказалась бойкотировать заседания FIS с участием россиян

Даже в случае присутствия на заседаниях Международной федерации лыжного спорта (FIS) представителей России и Белоруссии Норвегия все равно будет принимать участие в собраниях, сообщил менеджер по связям с общественностью норвежской Федерации Эспен Графф. Об этом пишет «Чемпионат».

По его словам, Норвегия будет защищать интересы страны в международной повестке, поэтому считает важным присутствовать на заседаниях, несмотря на присутствие российской делегации. При этом Норвегия по-прежнему считает, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных состязаниях.

Ранее FIS сообщила, что рассмотрит вопрос о возвращении российских лыжников к международным стартам на следующем заседании, которое пройдет в конце мая.