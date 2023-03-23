Непряева досрочно завершила чемпионат России из-за болезни

«Наташа из-за болезни не побежит не только эстафету, но и последнюю гонку на 30 км. Чемпионат России в Тюмени для нее закончен», – приводит слова Бородавко РИА Новости.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. За победу в индивидуальных соревнованиях, эстафетах и командном спринте лыжники получат по 150 тысяч рублей, за второе – 120 тысяч рублей, а за третье – 90 тысяч рублей. Непряева одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Наталья Непряева и Александр Терентьев пропустят эстафеты, которые пройдут 24 марта, из-за болезни.