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1 час назад

Непряева досрочно завершила чемпионат России из-за болезни

Спорт день за днем

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России по лыжным гонкам. Об этом сообщил тренер сборной Росси Юрий Бородавко.

Непряева досрочно завершила чемпионат России из-за болезни
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Наташа из-за болезни не побежит не только эстафету, но и последнюю гонку на 30 км. Чемпионат России в Тюмени для нее закончен», – приводит слова Бородавко РИА Новости.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. За победу в индивидуальных соревнованиях, эстафетах и командном спринте лыжники получат по 150 тысяч рублей, за второе – 120 тысяч рублей, а за третье – 90 тысяч рублей. Непряева одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Наталья Непряева и Александр Терентьев пропустят эстафеты, которые пройдут 24 марта, из-за болезни.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 22 ноября Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских, а также белорусских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23. Лыжники из России и Белоруссии пропустили чемпионат мира, который прошел в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Наталья Непряева,Александр Терентьев,
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