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1 час назад

Глава ФЛГР Вяльбе призвала отказаться от поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о допуске российских спортсменов на парижскую Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе.

Вяльбе призвала отказаться от поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе
Фото: 

По ее мнению, соглашаться на подобные условия от Международного олимпийского комитета (МОК) Россия не должна.

«Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас впустить куда-то без каких-либо деклараций.

Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют!» — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер похвалила главу МОКК Томаса Баха за выступление против «коллективной вины» российских спортсменов.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Томас Бах,Ирина Винер,
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