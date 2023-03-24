Вяльбе призвала отказаться от поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о допуске российских спортсменов на парижскую Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе.

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По ее мнению, соглашаться на подобные условия от Международного олимпийского комитета (МОК) Россия не должна.

«Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас впустить куда-то без каких-либо деклараций.

Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют!» — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.