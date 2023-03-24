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47 минут назад

Норвежки Мюре и Кальво выиграли квалификацию командного спринта на этапе КМ в Лахти

Чемпионат.com

В Лахти (Финляндия) прошла квалификация женского командного спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницами стали норвежские спортсменки Юлье Мюре и Анне Кьерсти Кальво.

Норвежки выиграли квалификацию командного спринта на этапе КМ в Лахти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Норвегия — 1 (Юлье Мюре, Анне Кьерсти Кальво) — 6.22,37. 2. Швеция — 1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — отставание 4,89 секунды. 3. Финляндия — 1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря) +9,63.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,Эмма Рибом,
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