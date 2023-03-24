Норвежки выиграли квалификацию командного спринта на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошла квалификация женского командного спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницами стали норвежские спортсменки Юлье Мюре и Анне Кьерсти Кальво.