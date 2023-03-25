Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6. 2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды. 3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0. 4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,3. 5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7. 6. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +3,0.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.