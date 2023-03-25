Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.