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1 час назад

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

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В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6. 2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды. 3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0. 4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,3. 5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7. 6. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +3,0.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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