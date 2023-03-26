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59 минут назад

Норвежка Кальво победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Лахти

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Второе место заняла Сундлинг.

Норвежка Кальво победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Лахти
Фото: VGVG

В Лахти (Финляндия) в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам состоялся женский масс-старт классическим стилем. Спортсменкам предстояло пробежать 20 км.

Лучший результат в масс-старте показала Анне Кьерсти Кальво, представляющая сборную Норвегии. Лыжница справилась с дистанцией за 51 минуту 4,3 секунды.

Серебряная медаль ушла в копилку представительницы Швеции Йонны Сундлинг (+0,9). Третий результат с отставанием в 1,1 секунды показала Катарина Хенниг из Германии.

Эбба Андерссон из Швеции стала четвёртой. Финская лыжница Кертту Нисканен — пятая.

В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных лыжных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт, 20 км:

Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3; Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,9 секунды; Катарина Хенниг (Германия) +1,1.

Лыжный спорт,Катарина Хенниг,
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