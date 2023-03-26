Норвежка Кальво победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Лахти

Второе место заняла Сундлинг.

Фото: VG VG

В Лахти (Финляндия) в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам состоялся женский масс-старт классическим стилем. Спортсменкам предстояло пробежать 20 км.

Лучший результат в масс-старте показала Анне Кьерсти Кальво, представляющая сборную Норвегии. Лыжница справилась с дистанцией за 51 минуту 4,3 секунды.

Серебряная медаль ушла в копилку представительницы Швеции Йонны Сундлинг (+0,9). Третий результат с отставанием в 1,1 секунды показала Катарина Хенниг из Германии.

Эбба Андерссон из Швеции стала четвёртой. Финская лыжница Кертту Нисканен — пятая.

В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных лыжных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт, 20 км: