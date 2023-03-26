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52 минуты назад

Клебо и Венг победили в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо второй сезон подряд стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам среди мужчин. Соревнования завершились в воскресенье.

Клебо и Венг победили в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клебо набрал 2 715 очков. Второе место занял его соотечественник серебряный призер Олимпийских игр Пол Гольберг (2 243 очка), тройку лидеров замкнул двукратный вице-чемпион Олимпиады итальянец Федерико Пеллегрино (1 635). В прошлом сезоне второе место в общем зачете занял трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов. В сезонах-2019/20 и 2020/21 Большунов был победителем соревнований.

Общий зачет Кубка мира среди женщин выиграла двукратная чемпионка мира норвежка Тириль Венг (2 029), второй стала олимпийская чемпионка американка Джесси Диггинс (1 867), третьей - многократный призер Олимпийских игр Кертту Нисканен из Финляндии (1 840). В прошлом сезоне общий зачет Кубка мира выиграла олимпийская чемпионка россиянка Наталья Непряева.

В сезоне-2021/22 Непряева и Большунов пропустили последние этапы Кубка мира, так как по рекомендации Международного олимпийского комитета Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В январе 2023 года FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Клебо 26 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным победителем общего зачета Кубка мира, также он трижды выигрывал "Тур де Ски". На счету 26-летней Венг две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира. Ранее ее лучшей позицией в общем зачете Кубка мира была 13-я строчка.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Наталья Непряева,Федерико Пеллегрино,Александр Большунов,
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