Клебо и Венг победили в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо второй сезон подряд стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам среди мужчин. Соревнования завершились в воскресенье.

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Клебо набрал 2 715 очков. Второе место занял его соотечественник серебряный призер Олимпийских игр Пол Гольберг (2 243 очка), тройку лидеров замкнул двукратный вице-чемпион Олимпиады итальянец Федерико Пеллегрино (1 635). В прошлом сезоне второе место в общем зачете занял трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов. В сезонах-2019/20 и 2020/21 Большунов был победителем соревнований.

Общий зачет Кубка мира среди женщин выиграла двукратная чемпионка мира норвежка Тириль Венг (2 029), второй стала олимпийская чемпионка американка Джесси Диггинс (1 867), третьей - многократный призер Олимпийских игр Кертту Нисканен из Финляндии (1 840). В прошлом сезоне общий зачет Кубка мира выиграла олимпийская чемпионка россиянка Наталья Непряева.

В сезоне-2021/22 Непряева и Большунов пропустили последние этапы Кубка мира, так как по рекомендации Международного олимпийского комитета Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В январе 2023 года FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.