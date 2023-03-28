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Анфису Резцову госпитализировали с сердечным приступом

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Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову госпитализировали в больницу с сердечным приступом, она проходит курс лечения. Об этом спортсменка рассказала «РИА Новости».

Анфису Резцову госпитализировали с сердечным приступом
© РИА Новости

Резцова уточнила, что находится в больнице уже неделю. Во время сердечного приступа она была дома. Чемпионке резко стало плохо и она упала в обморок.

«Оказалось, что сердечный приступ. Теперь лежу в госпитале, вся в капельницах. Целыми днями то туда, то сюда катают на тележке», — рассказала она.

При этом Резцова настроена позитивно и не считает себя «старой». Она уверена, что «вся жизнь у нее впереди».

Напомним, что в 1988 году Резцова стала олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, а в 1992 и 1994 годах завоевала золото в биатлоне.

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