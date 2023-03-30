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58 минут назад

Томас Бах оценил шансы Александра Большунова быть допущенным к международным стартам

Чемпионат.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, смогут ли спортсмены, связанные со службой в государственных структурах, к примеру, такие как Александр Большунов, получить допуск к международным соревнованиям.

Бах оценил шансы Большунова быть допущенным к международным стартам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это очень сложный вопрос. Мы общались с экспертами в этой области. Нужно разделять военную службу, которая в России обязательна для всех мужчин, и тех, кто после этой службы остаётся в армии или таких структурах. Вся эта система очень сложна. Вся она должна быть рассмотрена независимыми комиссиями, у них должны быть эксперты в этой области. В итоге должен получиться согласованный подход во всех видах спорта», — сказал Бах на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания исполкома МОК.

Лыжный спорт,Томас Бах,Александр Большунов,
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