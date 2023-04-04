Рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах ответил на вопрос о возвращении России

«Всё зависит от того, как будет развиваться военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Мы все надеемся, что это закончится как можно скорее, и мы вернемся к миру и спокойствию», — приводит слова Пертиле SportoweFakty.