Вяльбе высказалась об отношении к президенту Путину

«Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся в том, что я патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть. Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Я ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во сто крат больше любит Россию и делает для нас всё, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.