Вяльбе рассказала о своем главном страхе

— Бывает ли мне страшно? Да, когда мои дети за рулем в дальних поездках. Не только мои родные дети, но и спортивные. Я переживаю за них.



Очень боялась, когда наша команда возвращалась из Норвегии после отстранения от Кубка мира. Вот тогда у меня действительно был жуткий страх. Меня тогда не было с командой, но я постоянно была на связи как со спортсменами и тренерами, так и с сервисерами, которые возвращались на машинах и постоянно мне сообщали, сколько проехали, где находятся.



Я могу признаться, чего действительно боюсь. Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать. При этом со скал в воду солдатиком я прыгала, с любой вышки могу прыгнуть, но не вниз головой! Больше я ничего не боюсь, — сказала Вяльбе «Чемпионату».