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1 час назад

Вяльбе рассказала о своем главном страхе

Матч ТВ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что ее главный страх — прыгать в воду вниз головой.

Вяльбе рассказала о своем главном страхе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Бывает ли мне страшно? Да, когда мои дети за рулем в дальних поездках. Не только мои родные дети, но и спортивные. Я переживаю за них.

Очень боялась, когда наша команда возвращалась из Норвегии после отстранения от Кубка мира. Вот тогда у меня действительно был жуткий страх. Меня тогда не было с командой, но я постоянно была на связи как со спортсменами и тренерами, так и с сервисерами, которые возвращались на машинах и постоянно мне сообщали, сколько проехали, где находятся.

Я могу признаться, чего действительно боюсь. Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать. При этом со скал в воду солдатиком я прыгала, с любой вышки могу прыгнуть, но не вниз головой! Больше я ничего не боюсь, — сказала Вяльбе «Чемпионату».

54 летняя Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Она занимает должность главы ФЛГР с 2010 года.

«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в Кировске 7–9 апреля.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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