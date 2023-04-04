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41 минуту назад

FIS обсудит вопрос допуска российских лыжников на ближайшем заседании совета организации

ТАССиещё 1

Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит на ближайшем заседании совета организации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в международной федерации.

FIS обсудит вопрос допуска российских лыжников на ближайшем заседании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на прошлой неделе рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям только в нейтральном статусе. В предлагаемых критериях допуска говорится о том, что спортсмены не должны публично поддерживать спецоперацию на Украине и иметь связи с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

"FIS приняла к сведению рекомендации исполкома МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Рекомендации будут обсуждаться советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления FIS будет придерживаться выбранного курса", - говорится в заявлении международной федерации.

В FIS не уточнили сроки проведения ближайшего заседания, однако ранее организация отмечала, что очередная встреча совета намечена на май.

FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, сноубординг и горнолыжный спорт. В связи с событиями на Украине организация в уходящем сезоне не допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям.

Лыжный спорт,
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