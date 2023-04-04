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11 минут назад

Вяльбе рассказала о последствиях выступления россиян под нейтральным флагом

Алиса Селезнёва

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна вызовет негодование части болельщиков и может привести к расколу в обществе. Об этом в интервью «Чемпионату» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе предупредила о расколе в обществе из-за нейтрального флага россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее МОК назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. При этом россиян не рекомендуется допускать также к командным соревнованиям.

По мнению Елены Вяльбе, участие в нынешних условиях в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна – недопустимо.

«Если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе», – уверена она.

Вальбе напомнила, что у «сотен тысяч семей» родственники сейчас находятся в зоне проведения спецоперации и «каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами».

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«В данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», – отметила она.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ранее условия МОК нарушением прав человека и дискриминацией. А недопуск команд он посчитал «дискриминацией не только по паспорту, но и по виду спорта». В свою очередь олимпийская чемпионка 2022 года в лыжных гонках Вероника Степанова заявила, что не позволит международным комиссиям «разбирать ее взгляды и убеждения» для допуска на Кубок мира.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,Станислав Поздняков,
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