Вяльбе предупредила о расколе в обществе из-за нейтрального флага россиян

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна вызовет негодование части болельщиков и может привести к расколу в обществе. Об этом в интервью «Чемпионату» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее МОК назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. При этом россиян не рекомендуется допускать также к командным соревнованиям.

По мнению Елены Вяльбе, участие в нынешних условиях в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна – недопустимо.

«Если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе», – уверена она.

Вальбе напомнила, что у «сотен тысяч семей» родственники сейчас находятся в зоне проведения спецоперации и «каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами».

«В данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», – отметила она.