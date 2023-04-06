«Люди стали говорить, что я дьявол». Серохвостов — о 666-м номере на Югорском марафоне

«Специально заказал такой номер, я не суеверный. Просто было интересно узнать, как люди отреагируют. Сам никак к этому номеру не отнёсся – просто выложил в интернет, люди стали говорить, что я дьявол (улыбается). Вот и всё», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.