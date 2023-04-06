Терентьев пропустит заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Терентьев не примет участия в гонках заключительного этапа Кубка России сезона-2022/2023 в Кировске, сообщает журналист Андрей Романов в своём телеграм-канале.

Напомним, спортсмен заболел во время чемпионата России — 2023 в Тюмени и пропустил эстафету. Терентьев не успел полностью восстановиться к этапу Кубка России в Кировске, поэтому не сможет принять участия в соревнованиях.