$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Лыжница Наталья Непряева не смогла оценить свою физическую форму перед финальным этапом Кубка России

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказал «Матч ТВ», что не может точно оценить свою спортивную форму перед финальным этапом Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в Кировске 7–9 апреля.

Непряева не смогла оценить свою подготовку к финальному этапу Кубка РФ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Матч ТВ» покажет гонки финального этапа в прямом эфире. 27 летняя лыжница на чемпионате России в Тюмени одержала победы в спринте и скиатлоне, последующие гонки пропустила из за болезни.

— Скоростные работы — это одно, а гонка — это другое. Пока не могу сказать, в какой я форме. Не могу ничего сказать и про Веронику Степанову, она много пропустила, даже больше меня. Посмотрим, — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пятницу смотрите прямые трансляции женской гонки на 10 км (с 10:40 мск) и мужской — на 15 км (с 12:20 мск).

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий