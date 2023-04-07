Непряева не смогла оценить свою подготовку к финальному этапу Кубка РФ

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказал «Матч ТВ», что не может точно оценить свою спортивную форму перед финальным этапом Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в Кировске 7–9 апреля.
«Матч ТВ» покажет гонки финального этапа в прямом эфире. 27 летняя лыжница на чемпионате России в Тюмени одержала победы в спринте и скиатлоне, последующие гонки пропустила из за болезни.
— Скоростные работы — это одно, а гонка — это другое. Пока не могу сказать, в какой я форме. Не могу ничего сказать и про Веронику Степанову, она много пропустила, даже больше меня. Посмотрим, — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».
В пятницу смотрите прямые трансляции женской гонки на 10 км (с 10:40 мск) и мужской — на 15 км (с 12:20 мск).