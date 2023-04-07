Непряева не смогла оценить свою подготовку к финальному этапу Кубка РФ

— Скоростные работы — это одно, а гонка — это другое. Пока не могу сказать, в какой я форме. Не могу ничего сказать и про Веронику Степанову, она много пропустила, даже больше меня. Посмотрим, — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».