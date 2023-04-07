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23 минуты назад

Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам

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Олимпийская чемпионка российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.

Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Как отношусь к критике в соцсетях? Комментарии я не читаю, но мне присылают короткую выжимку. Всё равно же нужно понимать, в каком направлении я иду.

Хейтеры — они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда про тебя что то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня всё ещё помнят, где то даже любят. Главное, чтобы фамилию не перепутали», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Сегодня, 7 апреля, в Кирово-Чепецке (Кировская область) стартует заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам. Девушки пробегут разделку на 10 км классическим стилем.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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