Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам

Хейтеры — они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда про тебя что то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня всё ещё помнят, где то даже любят. Главное, чтобы фамилию не перепутали», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».