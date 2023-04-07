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56 минут назад

Большунов выиграл в индивидуальной гонке этапа КР в Кировске

Чемпионат.com

В Кировске завершилась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

Большунов выиграл в индивидуальной гонке этапа КР в Кировске
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вторым стал представитель Республики Коми Илья Семиков, уступивший лидеру 49 секунд, третье место завоевал спортсмен из Тюменской области Спицов Денис, с отставанием от Большунова на 1 минуту.

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 38.41,5.

2. Илья Семиков (Республика Коми) +49,0.

3. Денис Спицов (Тюменская область) +1.00,2.

4. Евгений Белов (Тюменская область) +1.04,3.

5. Алексей Червоткин (Москва) +1.19,6.

Лыжный спорт,Денис Спицов,Илья Семиков,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Евгений Белов,
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