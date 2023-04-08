Глава польской лыжной ассоциации: россияне и белорусы делают из нас посмешище

«Под нейтральным флагом или нет, они все равно русские и белорусы. Они делают из нас посмешище. Я не могу представить, что спортсмены из этих стран приедут в Польшу. МОК должен подумать об этом, исходя из соображений безопасности зрителей.



FIS и МОК хотят, чтобы атлеты соревновались в международных турнирах любой ценой. Не знаю, почему МОК проигнорировал выступление многих стран против возвращения россиян на Олимпиаду», — передает слова Малыша Sportowe Fakty.