Глава польской лыжной ассоциации: россияне и белорусы делают из нас посмешище

Президент Польской ассоциации лыжного спорта Адам Малыш раскритиковал последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска россиян и белорусов на турниры.
«Под нейтральным флагом или нет, они все равно русские и белорусы. Они делают из нас посмешище. Я не могу представить, что спортсмены из этих стран приедут в Польшу. МОК должен подумать об этом, исходя из соображений безопасности зрителей.
FIS и МОК хотят, чтобы атлеты соревновались в международных турнирах любой ценой. Не знаю, почему МОК проигнорировал выступление многих стран против возвращения россиян на Олимпиаду», — передает слова Малыша Sportowe Fakty.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.