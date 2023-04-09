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Вероника Степанова дала совет начинающим лыжникам

Олимпийская чемпионка российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что ни разу в карьере не сходила с гонки из за усталости.

Вероника Степанова дала совет начинающим лыжникам
© betassist.ru

«У меня такой характер, что я никогда не сходила с гонки из за того, что устала и опускаются руки. Это в моем характере, бегу до победного конца. Но тут тоже важно ощущать грань.

Мой совет начинающим лыжникам: всегда чувствуйте ту грань, которую нельзя переступать», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Вероника Степанова на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в эстафете. Именно она была финишёром женской сборной России. В нынешнем сезоне спортсменка из Елизово (Камчатский край) заняла второе место в общем зачёте Кубка России, уступив только Наталье Непряевой.

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