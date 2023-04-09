Большунов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке преследования свободным стилем на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Кировске.

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Большунов преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 56,6 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев из Пермского края (отставание 2 минуты 18,4 секунды). Третье место разделили Илья Семиков, представляющий Республику Коми, и Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область (+2.18,5).

В гонке преследования на 10 км у женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (24.45,8), представляющая Архангельскую область. Второй финишировала Мария Истомина (+30,5) из Пермского края, третьей - Вероника Степанова (+44,4), которая представляет Камчатский край. Большунов и Непряева победили во всех трех гонках финала Кубка России.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".