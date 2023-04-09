$79.50+0.1487.10+0.37
32 минуты назад

Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России

ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке преследования свободным стилем на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Кировске.

Большунов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России
Фото: ТАССТАСС

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 56,6 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев из Пермского края (отставание 2 минуты 18,4 секунды). Третье место разделили Илья Семиков, представляющий Республику Коми, и Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область (+2.18,5).

В гонке преследования на 10 км у женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (24.45,8), представляющая Архангельскую область. Второй финишировала Мария Истомина (+30,5) из Пермского края, третьей - Вероника Степанова (+44,4), которая представляет Камчатский край. Большунов и Непряева победили во всех трех гонках финала Кубка России.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Непряевой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также в активе Непряевой серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, по одному разу она становилась победительницей "Тур де Ски" и общего зачета Кубка мира.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Денис Спицов,Наталья Непряева,Илья Семиков,Мария Истомина,Александр Большунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий