Бородавко высказался о нехватке конкурентов для Большунова

«В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Наташа (Непряева) и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира. Организация всех наших этапов была на высоте, каких-то существенных проблем, о которых можно было бы говорить, нет. Больше всех понравились «Чемпионские высоты» в Малиновке, финал Кубка России и чемпионат России в Тюмени. Да, в принципе, все этапы вышли на высокий уровень. Считаю так, что наши этапы по организации и проведению не хуже этапов Кубка мира», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».