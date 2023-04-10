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Бородавко высказался о нехватке конкурентов для Большунова

Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не всегда хватало конкуренции на внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне.

Бородавко высказался о нехватке конкурентов для Большунова
© Чемпионат.com

«В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Наташа (Непряева) и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира. Организация всех наших этапов была на высоте, каких-то существенных проблем, о которых можно было бы говорить, нет. Больше всех понравились «Чемпионские высоты» в Малиновке, финал Кубка России и чемпионат России в Тюмени. Да, в принципе, все этапы вышли на высокий уровень. Считаю так, что наши этапы по организации и проведению не хуже этапов Кубка мира», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам. На чемпионате России спортсмен завоевал три золотые медали.

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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