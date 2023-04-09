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59 минут назад

Большунов рассказал о тронувших его словах норвежского лыжника

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Его слова приводит ТАСС.

Большунов рассказал о тронувших его словах норвежского лыжника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии с фразой "приезжай к нам, мы соскучились". Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли и оставить происходящее в стороне», — вспомнил 26-летний спортсмен.

Большунов посчитал, что это является доказательством того, что спорт должен оставаться спортом, а лучшие должны соревноваться с лучшими.

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16 марта Большунов оценил доминирование норвежцев в лыжных гонках. Он назвал это грустной тенденцией для мирового спорта.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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