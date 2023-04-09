Большунов рассказал о тронувших его словах норвежского лыжника

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Его слова приводит ТАСС.

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«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии с фразой "приезжай к нам, мы соскучились". Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли и оставить происходящее в стороне», — вспомнил 26-летний спортсмен.

Большунов посчитал, что это является доказательством того, что спорт должен оставаться спортом, а лучшие должны соревноваться с лучшими.

16 марта Большунов оценил доминирование норвежцев в лыжных гонках. Он назвал это грустной тенденцией для мирового спорта.