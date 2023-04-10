Чемпион по биатлону прокомментировал переписку Большунова с норвежцем

«Если Большунов туда поедет, с голода умрёт, если у него не будет своих денег. Потому что норвежцы никогда никого не угостят. Это редкие скупердяи. Я много лет с ними соревновался. Глядя на Столтенберга, норвежцы потеряли всякое уважение как нация. С какой целью они приглашают Большунова? Побыть в гостях? Я много раз там был в гостях. За свой счёт будешь пить и кушать – это сто процентов. Я норвежцам не доверяю. Большунову нужно крепко подумать.



Теперь они понимают, что мир не хочет смотреть норвежцев, астматиков. Когда они занимают первые три места. Кого смотреть? Ни телевидению, ни прессе, ни журналистам это не интересно. Когда только начались эти бойкоты, я сразу сказал: «Они придут». Но нужно дождаться, чтобы нас не просто уважали, но и боялись. К великому сожалению, мы не уважаем в первую очередь сами себя. Не надо никого винить, вина только наша. Жить нужно по принципу: когда стучатся в дверь нужно сначала стрелять, потом открывать. От них можно ожидать всё, что угодно. Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон, а ты – русский мужик, Большунов!» – сказал Тихонов Metaratings.ru.