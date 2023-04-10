Российский лыжник поделился мнением о пути спортивной России в сторону Азии

«Футбол посматривает в сторону Азии. Выход ли это для лыж? В любом случае это движение в какую-то сторону. Но вряд ли в положительную. Конкуренция в Азии, к сожалению, несравнима с Европой, уровень будет падать. Почувствуем, что доминируем, — не за кем будет тянуться и незачем расти», – приводит слова Червоткина «Матч ТВ».