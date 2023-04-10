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Тренер посетовал на нехватку конкурентов для Большунова в России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит РИА Новости.

Тренер посетовал на нехватку конкурентов для Большунова в России
© ТАСС

«В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много», — заявил специалист. Он отметил, что хотелось бы видеть больше борьбы на турнирах.

Кроме того, Бородавко оценил уровень проведения внутрироссийских стартов. «Все этапы вышли на высокий уровень. Считаю так, что наши этапы по организации и проведению не хуже этапов Кубка мира», — подчеркнул он.

Ранее Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника.

«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии с фразой "приезжай к нам, мы соскучились". Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли и оставить происходящее в стороне», — поделился россиянин.

Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

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