Тренер посетовал на нехватку конкурентов для Большунова в России

«В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много», — заявил специалист. Он отметил, что хотелось бы видеть больше борьбы на турнирах.



Кроме того, Бородавко оценил уровень проведения внутрироссийских стартов. «Все этапы вышли на высокий уровень. Считаю так, что наши этапы по организации и проведению не хуже этапов Кубка мира», — подчеркнул он.