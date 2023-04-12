$82.18+2.6889.73+2.63

Шведские лыжники требуют большого увеличения зарплаты

Лыжники сборной Швеции инициировали обсуждение условий нового финансового договора между спортсменами и лыжной ассоциацией Швеции.

Шведские лыжники требуют большого увеличения зарплаты
© Betassist

Как сообщает Expressen, в Швеции финансовые вопросы между спортсменами и сборной регулируются коллективным договором, а его детали пересматриваются каждый сезон. Один из основных пунктов — денежная стипендия членам национальной команды. В прошлом году шведские лыжники получали порядка 200 тыс. шведских крон (примерно $20 тыс). По шведским меркам это крайне низкое денежное довольствие. Для сравнения, средняя зарплата в Швеции по итогам 2021 года составила 400 тыс. крон в год.

Если лыжная ассоциация и спортсмены не придут к соглашению, то у лыжников появится право не участвовать в спонсорских мероприятиях национальной команды.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий