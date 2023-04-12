Шведские лыжники требуют большого увеличения зарплаты

Как сообщает Expressen, в Швеции финансовые вопросы между спортсменами и сборной регулируются коллективным договором, а его детали пересматриваются каждый сезон. Один из основных пунктов — денежная стипендия членам национальной команды. В прошлом году шведские лыжники получали порядка 200 тыс. шведских крон (примерно $20 тыс). По шведским меркам это крайне низкое денежное довольствие. Для сравнения, средняя зарплата в Швеции по итогам 2021 года составила 400 тыс. крон в год.