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13 минут назад

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков рассказал, кто бы мог сыграть его в кино

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, кто бы мог сыграть его в кино.

Легков рассказал, кто бы мог сыграть его в кино
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Если получится, что можно будет сделать фильм… Опять же, максимализм — он везде. Бюджет нужен, колоссальные деньги — просто так ничего снимать не нужно. А чтобы сделать фильм смотрибельным на профессиональном уровне — наверное, там нужны голливудские бюджеты. Достаточно пока тех фильмов, которые есть. Но если в моей жизни посчастливится сделать такой фильм — с огромным удовольствием расскажу про свою карьеру через фильм, про сложные моменты, мотивацию. Это было бы очень круто.

Кто бы мог меня сыграть? Я даже созванивался на эту тему. Есть такая группа «Звери» — я награждал их как лучшую рок-группу. Рома Зверь мне сказал: «Саша, если будет хороший бюджет и классный продюсер, команда — я готов рассмотреть эту ситуацию». Он точно сыграет лучше меня. Мы когда бегали в юниорах и после юниоров, был клип очень популярный по телевизору на песню «Всё что тебя касается». В команде все называли меня Кошкой, и все говорили постоянно: Кошка, иди смотреть, тебя показывают», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Лыжный спорт,Александр Легков,
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