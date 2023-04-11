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Вяльбе — о Степановой: человек живет на своей волне и считает себя правой

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о нестабильных результатах олимпийской чемпионки Вероники Степановой в сезоне-2022/2023.

Вяльбе о Степановой: человек живет на своей волне и считает себя правой
© НА ЛЫЖИ

Лыжница, активно высказывающая свою позицию в соцсетях, пропустила часть стартов из-за проблем со здоровьем.

«Что касается Вероники, то не обсуждаю ее ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Не чувствую обратной связи, поэтому не хочу.

Не влияет ли ее неспортивная активность на результаты? Это главное, что меня волнует в отношении любого спортсмена. Во многом не разделяю ее позиций, со многим смирилась. Человек живет на своей волне и считает себя правой. Ради Бога, у нас не казарма. Жаль, но будет учиться на своих ошибках», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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