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Дементьев: российские лыжники на Кубке мира всегда были вторым сортом

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев рассказал об отношении к российским спортсменам на международных соревнованиях по лыжным гонкам, а также прокомментировал условия МОК о допуске атлетов из России на Кубок мира.

Дементьев: российские лыжники на Кубке мира всегда были вторым сортом
© РИА Новости

«Я не хотел бы оказаться на месте спортсменов сейчас. У них отбирают мечту, к которой они шли с детства. Это тяжелый выбор. Вообще это может прозвучать грубо, но российские лыжники на Кубке мира всегда были вторым сортом. Это реально было.

Если лыжная фирма предлагает контракт, то европейцам дают всегда условия гораздо лучше, чем нашим. Возможно, выражение «второй сорт» не совсем корректное, но пренебрежение точно присутствовало. Дело было в том числе и в нас, потому что мы не знали языка, к примеру.

Спортсмены здесь точно не виноваты. Наши институты тоже должны работать в направлении защиты прав атлетов, навязывать свою политику, свое мнение, чтобы с ним считались. Разве во времена Советского Союза кто-то мог приказать нам выступать без флага? Никто не мог», – сказал спортсмен в интервью «РИА Новости».

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. Они смогут выступать в нейтральном статусе, если не оказывают поддержку СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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