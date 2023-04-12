Елизавета Пантрина выиграла всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 5 км

В Апатитах (Мурманская область) прошла женская гонка с раздельного старта свободным стилем в рамках всероссийской гонки памяти В. Беляева на дистанции 5 км. Её победительницей стала спортсменка из Тюменской области — Елизавета Пантрина. Второй финишировала Анна Королева из Республики Беларусь, тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.
Лыжные гонки. Всероссийская гонка памяти В. Беляева, Апатиты. Гонка с раздельного старта, свободный стиль, 5 км. Женщины
1. Елизавета Пантрина — 11.28,3.
2. Анна Королева — отставание 14,1 секунды.
3. Евгения Крупицкая +16,4.
4. Мария Истомина +22,7.
5. Майа Якунина +23,2.
6. Светлана Заборская +29,0.
7. Ольга Царева +31,2.
8. Дарья Рогозина +32,3.