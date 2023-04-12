Елизавета Пантрина выиграла всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 5 км

В Апатитах (Мурманская область) прошла женская гонка с раздельного старта свободным стилем в рамках всероссийской гонки памяти В. Беляева на дистанции 5 км. Её победительницей стала спортсменка из Тюменской области — Елизавета Пантрина. Второй финишировала Анна Королева из Республики Беларусь, тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.