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1 час назад

Елизавета Пантрина выиграла всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 5 км

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В Апатитах (Мурманская область) прошла женская гонка с раздельного старта свободным стилем в рамках всероссийской гонки памяти В. Беляева на дистанции 5 км. Её победительницей стала спортсменка из Тюменской области — Елизавета Пантрина. Второй финишировала Анна Королева из Республики Беларусь, тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.

Елизавета Пантрина выиграла всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 5 км
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжные гонки. Всероссийская гонка памяти В. Беляева, Апатиты. Гонка с раздельного старта, свободный стиль, 5 км. Женщины

1. Елизавета Пантрина — 11.28,3.

2. Анна Королева — отставание 14,1 секунды.

3. Евгения Крупицкая +16,4.

4. Мария Истомина +22,7.

5. Майа Якунина +23,2.

6. Светлана Заборская +29,0.

7. Ольга Царева +31,2.

8. Дарья Рогозина +32,3.

Лыжный спорт,Елизавета Пантрина,Мария Истомина,Ольга Царева,Анна Королева,
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