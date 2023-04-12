Вяльбе считает, что Бах полностью зависит от спонсоров МОК из США

"Бах уже столько сделал плохого для мирового спорта, что вряд ли кто-то из последующих руководителей сможет его переплюнуть, - считает Вяльбе. - Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США, что было видно с самых первых его шагов на посту главы МОК. У меня есть определенные сомнения в том, что он вообще когда-либо открывал Олимпийскую хартию. Не говоря уже о том, чтобы руководствоваться в своей работе этим документом".