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1 час назад

Вяльбе считает, что Бах полностью зависит от спонсоров МОК из США

ТАССиещё 1

Немец Томас Бах с первых дней деятельности на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) проявил себя несамостоятельным руководителем, который попал под влияние американских спонсоров организации. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Вяльбе считает, что Бах полностью зависит от спонсоров МОК из США
Фото: ТАССТАСС

"Бах уже столько сделал плохого для мирового спорта, что вряд ли кто-то из последующих руководителей сможет его переплюнуть, - считает Вяльбе. - Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США, что было видно с самых первых его шагов на посту главы МОК. У меня есть определенные сомнения в том, что он вообще когда-либо открывал Олимпийскую хартию. Не говоря уже о том, чтобы руководствоваться в своей работе этим документом".

Олимпийский чемпион 1976 года в командном турнире рапиристов Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2025 году у Международного олимпийского комитета должен появиться новый руководитель в связи с невозможностью действующего президента идти еще на один срок.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Томас Бах,
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