Вяльбе выступила против участия российских спортсменов под нейтральным флагом

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила против участия российских спортсменов на международных соревнованиях под нейтральным флагом, передает ТАСС.

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«Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — сказала Вяльбе.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.