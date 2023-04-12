Названы доходы норвежского лыжника Клебо

Журналисты подсчитали, сколько норвежский лидер сборной Йоханнес Клебо смог заработать за этот сезон.

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Норвежский VG попытался посчитать количество заработанных Клебо денег за сезон. Сумма получилась вполне достойная по меркам лыжных гонок — около 22 000 000 норвежских крон или порядка 2,2 млн долларов. Это примерно на 7 000 000 крон больше, чем в прошлом году (10 крон за 1 доллар).

Подсчёты были сделаны на начало марта, накануне 50 км гонки кубка мира в Осло, так что сумма, скорее всего, выросла ещё.

Доход от призовых на Кубке мира на тот момент составлял 2 800 000 крон. Кроме этого, у Клебо есть действующий 5-летний рекламный контракт с сетью заправок «Uno-X», по которому он получает 5 000 000 крон в год.

Поставщик экипировки сборной Норвегии шведский «Craft» имеет личное соглашение с Клебо, приносящее норвежцу до 3 000 000 крон в год.

Так же у Йоханнеса личные контакты с «Hoka», «Fischer», «HestraGloves» и прочими компаниями, чью экипировку он носит или использует в соревнованиях. Это ориентировочно приносит ему до 1 400 000 крон в год.

Существуют ещё и бонусы от спонсоров за успехи по ходу сезона. Они достигают нескольких миллионов крон.

Добавляется к доходу стипендия от норвежской лыжной ассоциации в размере 310 000 крон в год. Клебо тренируется отдельно от команды часть межсезонья. Эти расходы, вероятно, берут на себя спонсоры, но он так же получает деньги от лыжной ассоциации Норвегии на частичную компенсацию затрат.