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1 час назад

Названы доходы норвежского лыжника Клебо

Чемпионат.com

Журналисты подсчитали, сколько норвежский лидер сборной Йоханнес Клебо смог заработать за этот сезон.

Названы доходы норвежского лыжника Клебо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Норвежский VG попытался посчитать количество заработанных Клебо денег за сезон. Сумма получилась вполне достойная по меркам лыжных гонок — около 22 000 000 норвежских крон или порядка 2,2 млн долларов. Это примерно на 7 000 000 крон больше, чем в прошлом году (10 крон за 1 доллар).

Подсчёты были сделаны на начало марта, накануне 50 км гонки кубка мира в Осло, так что сумма, скорее всего, выросла ещё.

Доход от призовых на Кубке мира на тот момент составлял 2 800 000 крон. Кроме этого, у Клебо есть действующий 5-летний рекламный контракт с сетью заправок «Uno-X», по которому он получает 5 000 000 крон в год.

Поставщик экипировки сборной Норвегии шведский «Craft» имеет личное соглашение с Клебо, приносящее норвежцу до 3 000 000 крон в год.

Так же у Йоханнеса личные контакты с «Hoka», «Fischer», «HestraGloves» и прочими компаниями, чью экипировку он носит или использует в соревнованиях. Это ориентировочно приносит ему до 1 400 000 крон в год.

Существуют ещё и бонусы от спонсоров за успехи по ходу сезона. Они достигают нескольких миллионов крон.

Добавляется к доходу стипендия от норвежской лыжной ассоциации в размере 310 000 крон в год. Клебо тренируется отдельно от команды часть межсезонья. Эти расходы, вероятно, берут на себя спонсоры, но он так же получает деньги от лыжной ассоциации Норвегии на частичную компенсацию затрат.

Таким образом, по примерным подсчётам Клебо заработал за последние несколько лет не менее 6 000 000 в переводе на евро.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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