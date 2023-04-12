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1 час назад

«Не должны быть предателями Родины»: Вяльбе выступила против участия россиян в соревнованиях под нейтральным флагом

Алиса Селезнёва

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила о том, что выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе выступила против участия российских спортсменов под нейтральным флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Вяльбе российские спортсмены не должны «сдаваться и ехать на соревнования с белой тряпкой».

«Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — заявила Вяльбе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе. Вместе с тем до чемпионатов не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран.

При этом Вяльбе уже назвала недопустимым участие российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. По ее мнению, отказ от флага вызовет ненависть и негодование со стороны болельщиков. Она также назвала предателями спортсменов, которые заполнят отказную декларацию.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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