В норвежской лыжной федерации отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян

Норвежская федерация лыжного спорта ведет консультации с Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS) и рядом стран по вопросу предложенных условий допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в среду в организации.

"Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска", - говорится в заявлении федерации.

На прошлой неделе трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что один из норвежских лыжников написал ему сообщение, в котором отметил, что ждет его возвращения на международные соревнования. Российские лыжники пропустили завершившийся международный сезон в связи с событиями на Украине.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.