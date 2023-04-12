Вяльбе рассказала, как спортсмены переживают отстранение от международных стартов

«Сможет ли Большунов и дальше морально справляться с отстранением? А у меня в команде разве только один Большунов? А все остальные разве морально не справляются? У меня огромная команда, хотя не исключаю, что Саше сейчас сложнее всех в этой ситуации», — эмоционально заявила Вяльбе.