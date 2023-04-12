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Вяльбе рассказала, как спортсмены переживают отстранение от международных стартов

Сборная России по лыжным гонкам в целом справляется эмоционально с запретом на участие в международных стартах, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. При этом она допустила, что Александру Большунову может быть сейчас тяжелее других. Об этом пишет ТАСС.

Вяльбе рассказала, как спортсмены переживают отстранение от международных стартов
© РИА Новости

«Сможет ли Большунов и дальше морально справляться с отстранением? А у меня в команде разве только один Большунов? А все остальные разве морально не справляются? У меня огромная команда, хотя не исключаю, что Саше сейчас сложнее всех в этой ситуации», — эмоционально заявила Вяльбе.

По ее словам, сейчас все как никогда должны быть патриотами России. Она выразила уверенность, что все спортсмены хорошо понимают, какая сложилась ситуация. При этом Вяльбе не стала давать прогнозов относительно последствий пропуска сезона с международными соревнованиями.

«В любом случае, когда нет международных стартов, это плохо. Ни Африка, ни Азия, к сожалению, в зимних видах нам не помогут», — сказала глава спортивной федерации.

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