Шведская лыжница рассказала о серьёзной аварии перед чемпионатом мира

«Я не хотела говорить об этом. Не знаю, то ли я неуклюжая, то ли что-то в этом роде, но вокруг меня всегда что-то происходит. На последнем этапе Кубка мира перед чемпионатом мира, за пять дней до начала соревнований, я разбила машину.



Это была серьёзная авария? Да, наши машины были разбиты. Мужчина, в которого я врезалась, был немного раздражён, потому что собирался продать свою машину на следующий день. Я была виновата в этом столкновении, и я несу за это ответственность. Я получила небольшую травму шеи и, возможно, лёгкое сотрясение мозга, из-за которого у меня была очень плохая последняя гонка перед чемпионатом мира. Моя подготовка нарушилась, и на самом деле у меня были очень низкие ожидания перед чемпионатом мира.



Но во время чемпионата мира я чувствовала себя хорошо, хотя до этого я думала, что у меня мало шансов, и имеет ли смысл вообще выходить на старт. Примерно такие мысли у меня были перед стартом», — приводит слова Карлссон Expressen.