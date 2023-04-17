Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась многолетнего спонсора
Сборная Норвегии по лыжным гонкам прекратит сотрудничество со своим многолетним спонсором, компанией Norengros, специализирующейся на оптовых продажах бытовых товаров. Они были спонсором Норвежской лыжной ассоциации в течение 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться.
«После более чем 20 лет сотрудничества Norengros выбывает из следующего сезона. Короче говоря, речь идёт о том, что мы достигли целей, с которыми вступали в спонсорство, чтобы повысить узнаваемость нашего бренда.
Сумма нашего контракта и другие положения соглашения являются конфиденциальными. Но мы, вероятно, были одними из самых крупных спонсоров и спонсировали как женскую, так и мужскую команду. Могу подтвердить, что речь идёт о миллионах. Но не уверен, что наш вклад был больше, чем Sparebank1 (главный спонсор сборной Норвегии. — Прим. «Чемпионата»).
Как восприняла решение Ассоциация лыжных гонок? Понятно, что с обменными курсами, повышением цен и всем остальным они, вероятно, хотели бы, чтобы им не пришлось продавать спонсорство. Но в то же время скоро в Норвегии пройдёт чемпионат мира, и, исходя из нашего опыта, я не думаю, что найти нового спонсора будет проблемой. Я очень рекомендую их как контрагента, это спонсорство помогло нам», — приводит слова менеджера по маркетингу Norengros издание VG.