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1 час назад

Клебо может покинуть состав сборной Норвегии по лыжным гонкам

Чемпионат.comиещё 3

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо может покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно.

Клебо может покинуть состав сборной Норвегии по лыжным гонкам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы не хотим вдаваться в подробности того, как идут переговоры с лыжной ассоциацией. Решение о тренировках со сборной ещё не принято», — заявил отец и менеджер спортсмена Хокон Клебо.

Официально причины трудностей в переговорах не называются, однако Adressa.no пишет, что есть две основные причины подобного решения Йоханнеса Клебо:

– во-первых, вся подготовка выстраивается под чемпионат мира, который пройдёт в Норвегии в 2025 году. Ключевую роль в подготовке Йоханнеса играют горные сборы, а национальная команда пока не решила вопрос о проведении сборов в целом;

– во-вторых, в новом варианте соглашения сборной со спортсменами говорится, что атлеты не могут исключительно по своему желанию выбрать самоподготовку без санкций со стороны ассоциации, потому что тогда спортсмен лишается любой финансовой поддержки, а также рискует лицензией на международные старты.

Уход Йоханнеса Клебо на самостоятельную подготовку из сборной Норвегии может грозить уходом спонсоров из команды, так как у пятикратного олимпийского чемпиона в сборной роль лидера, привлекающего внимание.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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