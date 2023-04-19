Призер Олимпиады предсказал российским лыжникам проблемы с мотивацией

— Мне кажется, что все спортсмены мирового уровня хотят поехать на международные соревнования и выступать с лучшими лыжниками в мире. Это нормально, это здоровая психика спортсмена, да и человека, потому что он постоянно стремится к лучшему.



Насчет мотивации, думаю, будет тяжеловато. Все таки после Олимпиады у многих спортсменов бывает эмоциональный спад, и это тоже считается нормой. Поэтому настроиться на еще один российский сезон будет тяжеловато. Посмотрим. Этот сезон был хорошим, очень зрелищным, «Матч ТВ» транслировал, все очень довольны. Мы сейчас бегали в России, и, наверное, это сделало лыжи еще популярнее. Люди стали лучше знать в лицо лыжников, потому что есть возможность приехать на гонки и пообщаться, — сказала Кулешова «Матч ТВ».