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Призер Олимпиады считает, что у российских лыжников начнутся проблемы с мотивацией во втором сезоне без международных стартов

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 Анастасия Кулешова заявила «Матч ТВ», что российским лыжникам будет сложно найти мотивацию во время второго сезона без международных турниров.В прошедшем сезоне россияне не принимали участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация вынесла такое решение согласно рекомендациям МОК из за ситуации на Украине.

Призер Олимпиады предсказал российским лыжникам проблемы с мотивацией
© Матч ТВ

— Мне кажется, что все спортсмены мирового уровня хотят поехать на международные соревнования и выступать с лучшими лыжниками в мире. Это нормально, это здоровая психика спортсмена, да и человека, потому что он постоянно стремится к лучшему.

Насчет мотивации, думаю, будет тяжеловато. Все таки после Олимпиады у многих спортсменов бывает эмоциональный спад, и это тоже считается нормой. Поэтому настроиться на еще один российский сезон будет тяжеловато. Посмотрим. Этот сезон был хорошим, очень зрелищным, «Матч ТВ» транслировал, все очень довольны. Мы сейчас бегали в России, и, наверное, это сделало лыжи еще популярнее. Люди стали лучше знать в лицо лыжников, потому что есть возможность приехать на гонки и пообщаться, — сказала Кулешова «Матч ТВ».

Федеральный телеканал «Матч ТВ» вел прямые трансляции всех главных соревнований сезона по биатлону и лыжным гонкам в России.

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