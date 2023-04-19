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Призер Олимпиады Кулешова рассказала, что не хотела возвращаться в лыжные гонки из-за семьи

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 лыжница Анастасия Кулешова заявила «Матч ТВ», что решение о возвращении в профессиональный спорт после рождения ребенка далось ей очень тяжело.

Кулешова рассказала, что не хотела возвращаться в лыжные гонки из-за семьи
© Матч ТВ

Для 28 летней лыжницы текущий сезон стал первым полноценным после рождения дочери. Кулешова на чемпионате России 2022 победила в масс старте на 30 км, а также стала бронзовым призером в скиатлоне и эстафете.

— Можно ли возвращение в спорт назвать успешным?

— Думаю, можно. Даже более чем! Конечно же, считаю, что я не до конца вернулась в форму. Хочется видеть и чувствовать чуть другое на трассе, но надеюсь, мы придем к пику формы.

— Насколько сложным получилось возвращение? Были ли мысли насчет того, чтобы не делать этого?

— Конечно. Наверное, это было каждый летний сбор (смеется). Мне не хотелось возвращаться из за семьи. Основная часть жизни спортсмена — это сборы. Мы проводим очень много времени отдельно от семьи. Этот вопрос очень сложен и сейчас, потому что я не вижу, как растет мой ребенок. Мне как тревожной матери тяжело.

— Кто помогает?

— Родители. На всю зиму мы перевезли маму мужа. Слава богу, она согласилась, очень сильно благодарю этого человека! Потому что это не ее ребенок, а внучка. Детей должны в первую очередь растить родители, но, конечно, огромнейшее спасибо ей, потому что я знаю, как у многих спортсменов (родители) не согласны, — сказала Кулешова «Матч ТВ».

Кулешова завоевала бронзу на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в составе эстафеты, также на ее счету бронза чемпионата мира 2019.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» вел прямые трансляции всех главных соревнований сезона по биатлону и лыжным гонкам в России.

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