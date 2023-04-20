«Это последнее, что стоит делать». Лыжную сборную Норвегии заметно урезают из-за кризиса

Несколько человек будут вынуждены покинуть национальную команду из-за недостатка финансовых ресурсов.

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В сборной Норвегии по лыжам серьёзный кризис по причине недостатка финансовых ресурсов. И руководители лыжной федерации решили сократить число спортсменов, которые смогут попасть в национальную команду.

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Кто первый на вылет?

За несколько дней до объявления состава сборной на следующий сезон лыжники внезапно узнали, что финансовый кризис, возникший из-за слабого курса норвежской кроны и высоких цен на топливо, не обойдёт их стороной. Стало известно, что нескольких спортсменов уберут из национальной команды.

В предыдущем сезоне в состав команды входили 24 лыжника, из которых 13 мест занимали мужчины и ещё 11 – женщины. Теперь их число сократится до 20, то есть останется по 10 мужчин и женщин в сборной. Это значит, что из команды должны исключить трёх лыжников и одну лыжницу.

На данный момент известно только о том, что первым команду покинет 31-летний Эмиль Иверсен – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в составе эстафеты. Решение по ещё трём спортсменам пока не разглашается.

«Теперь мы получаем меньше»

Интересно, что спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг комментировать возникшую ситуацию отказался, но за день до этого представил другие пункты сокращения расходов сборной:

«Будут приняты меры по экономии, но сейчас это, наверное, применяется в каждой компании. Теперь мы получаем меньше за наши деньги, чем раньше. Нам также нужно быть более эффективными», – заявил Бьервиг.

«Это последнее, что стоит делать»

Спортивный директор сборной обещает, что экономия не будет применяться к важнейшему пункту качественных тренировок и выступлений – лыжам, мазям и вспомогательному оборудованию для подготовки инвентаря.

«Мы защищаем это, как можем. Есть ресурсы, которые очень важны. Мы также не должны сокращать количество спортсменов, участвующих в Кубке мира».

Напомним, в марте Эспен Бьервиг уже предупреждал, что ослабление норвежской кроны по отношению к таким валютам, как евро и швейцарский франк, а также рост цен на топливо, путешествия и отели могут привести к необходимости урезать расходы. Но об урезании сборной речи не шло.

«В конце концов, у нас должна быть та структура, которая у нас есть. С региональными командами, юниорскими командами и командами новичков, паралимпийскими командами и элитными командами. Мы ни в коем случае не собираемся сокращать количество спортсменов. Это последнее, что стоит делать в любой организации», – сообщил Бьервиг в марте.