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Вяльбе поделилась мнением о будущем россиян на мировой спортивной арене

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о будущем россиян на мировой спортивной арене. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю», — заявила она.

Вяльбе допустила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами и просить, чтобы они вернулись.

Вяльбе добавила, что от отстранения россияне теряют больше, чем иностранцы. Она отметила, что спортсменам сложно найти в себе силы, чтобы не начать сдаваться, не выступая на международных турнирах.

Российские лыжники пропускают международные старты из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Впервые атлеты были отстранены в марте 2022-го.

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