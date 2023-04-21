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Олимпийский чемпион Дидрик Тёнсет будет исключён из сборной Норвегии по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Дидрик Тёнсет покинет сборную Норвегии по лыжным гонкам, сообщает VG.

Тёнсет будет исключён из сборной Норвегии по лыжным гонкам
© РИА Новости

По информации источника, 31-летний спортсмен будет исключён из состава национальной команды в связи с сокращением количества спортсменов в сборной. В 2021 году Тёнсет уже покидал состав сборной Норвегии, однако затем показал высокие результаты и вернулся в команду.

Напомним, ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация планирует сократить состав сборной после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, компанией Norengros, которая была партнёром организации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться. Состав мужской команды планируется сократить с 13 до 10 лыжников.

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