Словения хочет провести чемпионат мира по лыжным видам спорта

Планица (Словения) планирует подать заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году. Об этом со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Словении сообщает итальянское издание Fondo Italia.

«Хочу сообщить вам сегодня вечером, что в следующем году я предложу исполнительному комитету словенской Федерации лыжного спорта подать заявку на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2031 года в Планице», — цитирует Fondo Italia главу организации Энцо Смрекара.

В феврале и марте 2023 года Планица уже принимала чемпионат мира по лыжным гонкам. Ближайшие ЧМ пройдут в странах Северной Европы: в 2025 году в Тронхейме (Норвегия), в 2027 году в Фалуне (Швеция) и в 2029 году в Лахти (Финляндия).