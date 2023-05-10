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Планица хочет подать заявку на проведение чемпионата мира в 2031 году

Планица (Словения) планирует подать заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году. Об этом со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Словении сообщает итальянское издание Fondo Italia.

Словения хочет провести чемпионат мира по лыжным видам спорта
© Чемпионат.com

«Хочу сообщить вам сегодня вечером, что в следующем году я предложу исполнительному комитету словенской Федерации лыжного спорта подать заявку на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2031 года в Планице», — цитирует Fondo Italia главу организации Энцо Смрекара.

В феврале и марте 2023 года Планица уже принимала чемпионат мира по лыжным гонкам. Ближайшие ЧМ пройдут в странах Северной Европы: в 2025 году в Тронхейме (Норвегия), в 2027 году в Фалуне (Швеция) и в 2029 году в Лахти (Финляндия).

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